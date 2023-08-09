В администрации Сергиева Посада прокомментировали мощный взрыв

Администрация Сергиева Посада заявила, что выясняет причину мощного взрыва

В администрации Сергиево-Посадского городского округа прокомментировали мощный взрыв, который произошел в городе. В разговоре с «Лентой.ру» представитель ведомства заявил, что причины происшествия выясняются.

«Прошло только пять минут. Причины мы выясняем», — сказал представитель администрации.

Взрыв, по предварительной информации, произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Ударной волной в соседних от предприятия домах выбило окна. Последствия мощного взрыва попали на видео.

О том, что в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв стало известно утром в среду, 9 августа.