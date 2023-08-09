Огромное облако дыма в форме гриба после взрыва под Москвой попало на видео

Огромное облако дыма в виде гриба после взрыва в Сергиевом Посаде сняли на видео

Огромное облако дыма в форме гриба после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде попало на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Daily Storm.

Взрыв, по предварительным данным, произошел на Загорском оптико-механическом заводе, в соседних домах выбило окна.

На место происшествия выехал губернатор Андрей Воробьев. Данные о пострадавших пока разнятся: Mash сообщает, что ранения получили 15 человек, Baza пишет о 16 пострадавших.

