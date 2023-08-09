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11:07, 9 августа 2023Россия

Огромное облако дыма в форме гриба после взрыва под Москвой попало на видео

Огромное облако дыма в виде гриба после взрыва в Сергиевом Посаде сняли на видео
СюжетВзрыв в Москве

Огромное облако дыма в форме гриба после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде попало на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Daily Storm.

Взрыв, по предварительным данным, произошел на Загорском оптико-механическом заводе, в соседних домах выбило окна.

На место происшествия выехал губернатор Андрей Воробьев. Данные о пострадавших пока разнятся: Mash сообщает, что ранения получили 15 человек, Baza пишет о 16 пострадавших.

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    Евгения Куликова
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