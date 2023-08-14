Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва в автосервисе

В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе

Существует угроза повторного взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники полиции и администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Жителей города настоятельно призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва. «Вы можете помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи», — отмечается в обращении городской администрации.