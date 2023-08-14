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22:46, 14 августа 2023Россия

Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва в автосервисе

В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе

Существует угроза повторного взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники полиции и администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Жителей города настоятельно призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва. «Вы можете помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи», — отмечается в обращении городской администрации.

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    Екатерина Подвигина
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