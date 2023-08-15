Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 30 человек

В Дагестане число погибших при взрыве на заправочной станции увеличилось до 30

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Ранее сообщалось о 27 погибших. Тела еще троих человек обнаружили при разборе завалов, пояснили в МЧС. Число пострадавших также увеличилось, достигнув 105 человек.

Взрыв произошел вечером 14 августа в расположенном на окраине города автосервисе. Затем огонь перекинулся на расположенную поблизости заправку. В разборе завалов были задействованы около 70 человек. Удалось установить, что возгорание и последующий хлопок произошли в здании станции технического обслуживания автомобилей.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал размер компенсации семьям погибших при взрыве на АЗС. По его словам, им будет выплачено по миллиону рублей.