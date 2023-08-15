Возросло число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале

МЧС РФ: число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 75

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале возросло до 75. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

ЧП произошло вечером 14 августа в автосервисе на окраине города. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив.

МЧС России уточняло, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 «квадратах».

Около 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, кроме того, был привлечен кинологический расчет, отметили в ведомстве.

До этого следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на заправке в Махачкале.

Удалось установить, что возгорание и последующий хлопок произошли в здании станции технического обслуживания автомобилей. В результате пострадали люди, расположенные рядом здания и автомобили получили повреждения.

