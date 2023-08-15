По факту взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале

Следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Республике Дагестан.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как установили следователи, возгорание и последующий хлопок произошли в здании станции технического обслуживания автомобилей около 21:50. В результате пострадали люди, расположенные рядом здания и автомобили оказались повреждены.

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным, всего пострадали 66 человек, из них десять — в тяжелом состоянии.