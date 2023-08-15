Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале возросло до 66

Фисенко: число пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 66

Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале выросло до 66 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Фисенко, все 66 пострадавших находятся в лечебных учреждениях.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа на выезде из города. Момент взрыва на АЗС попал на видео. Проезжающий мимо мужчина снимал горящий автосервис, когда один из баллонов с газом на заправке взорвался.