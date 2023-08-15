Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 15 августа 2023Россия

Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале возросло до 66

Фисенко: число пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 66

Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале выросло до 66 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Фисенко, все 66 пострадавших находятся в лечебных учреждениях.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа на выезде из города. Момент взрыва на АЗС попал на видео. Проезжающий мимо мужчина снимал горящий автосервис, когда один из баллонов с газом на заправке взорвался.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

    Воронка образовалась на месте взрыва на АЗС в Махачкале

    Владелец взорвавшейся АЗС в Махачкале рассказал подробности произошедшего

    Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале возросло до 66

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российском оружии

    В Совфеде отреагировали на слова экс-полковника армии США о контрнаступлении ВСУ

    Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

    Режим ЧС ввели в российском регионе из-за наводнения

    В США назвали ведущие к краху Украины факторы

    Белоруссия приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости