Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Проезжающий мимо мужчина снимал горящий автосервис, когда один из баллонов с газом на заправке взорвался. Позже он выходит из автомобиля и кричит другим находящимся рядом людям.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20 человек.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа на выезде из города. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.