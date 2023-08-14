Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20

РИА Новости: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 20 человек, пятеро погибли

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20 человек, еще 5 погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.

Ранее стало известно, что на заправке в Махачкале взорвались только две цистерны с газом из восьми, поэтому существует высокая вероятность повторных возгораний. Сообщалось, что сотрудники МВД, несмотря на опасность, пытаются пройти на территорию и помочь пострадавшим.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа, на выезде из города. В результате пострадали семь человек, сообщили в МЧС республики. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров.