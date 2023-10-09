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14:41, 9 октября 2023Силовые структуры

В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

Генпрокуратура РФ: в Дагестане закрыли 150 АЗС из-за нарушения безопасности
Начало событий в новости Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

В Дагестане в ходе проверки прекращена деятельность 150 автозаправочных станций (АЗС) из-за нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Масштабная проверка прошла на 650 АЗС и станциях технического обслуживания автомобилей на территории республики. В результате этого прокурорами внесено свыше 1300 актов реагирования.

По данным ведомства, в ряде случаев нарушения были связаны с привлечением необученных и неаттестованных лиц к работе на взрывопожароопасных объектах. Кроме того, собственник автозаправочной станции в Избербаше не получал соответствующей лицензии после 2019 года, а в нескольких других населенных пунктах собственники незаконно хранили аммиачную селитру общим весом 280 тонн.

Масштабная проверка на территории Дагестана была проведена в связи с произошедшим 14 августа пожаром на АЗС в Махачкале.

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