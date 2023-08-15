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03:13, 15 августа 2023Россия

Владелец взорвавшейся АЗС в Махачкале рассказал подробности произошедшего

Соучредитель взорвавшейся АЗС заявил, что в ангарах напротив хранилась селитра

Фото: МЧС России

Соучредитель автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24», взорвавшейся вечером 14 августа, Гусейн Ибрагимов рассказал подробности произошедшего в Махачкале. Его слова передает газета «Известия».

По словам Ибрагимова, персонал заправки является пострадавшей стороной. «Ни одна бочка у нас не взорвалась, все люди целы, живы. Напротив через дорогу, оказывается, какие-то ангары, склады были. Мы сами не знали. Оказывается, там почти сто тонн удобрения селитры», — заявил он.

Когда началось горение, около заправки собрались зеваки, отметил Ибрагимов. Поэтому впоследствии многие пострадали. Сотрудники заправки достали огнетушитель и начали закрывать краны, однако взрыв был такой мощности, что эти меры не помогли, предположил он.

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным, всего пострадали 66 человек, из них десять — в тяжелом состоянии.

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    Марина Совина
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