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00:30, 15 августа 2023Россия

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до двенадцати

Минздрав: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Число погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале выросло до двенадцати, еще 50 человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.

Уточняется, что среди погибших двое детей. В ведомстве рассказали, что пострадавшие находятся в крупных стационарах города, где получают всю необходимую медицинскую помощь. «Для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков», — добавили там.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа, на выезде из города. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

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    Марина Совина
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