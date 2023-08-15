Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале пообещали по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале решили дать по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

«Членам семей погибших оказать помощь в размере одного миллиона рублей», — распорядился Меликов на заседании оперативного штаба.

Пострадавших при взрыве также будет оказана помощь. Тем, кто получил тяжелые травмы, из бюджета республики выделят по 400 тысяч рублей, легкие ранения — по 200 тысяч рублей.