В Махачкале произошел взрыв в автосервисе

РИА Новости: три человека погибли в результате взрыва в автосервисе в Махачкале

По предварительным данным, три человека погибли в результате взрыва в автосервисе в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что взрыв произошел ранее в понедельник, 14 августа, в здании автосервиса рядом с торговым центром «Глобус».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о взрыве на заправке в Махачкале. Он заверил, что лично контролирует ситуацию, пообещав сообщить подробности произошедшего позже. Количество пострадавших пока неизвестно.