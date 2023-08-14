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22:23, 14 августа 2023Россия

В Махачкале произошел взрыв в автосервисе

РИА Новости: три человека погибли в результате взрыва в автосервисе в Махачкале

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По предварительным данным, три человека погибли в результате взрыва в автосервисе в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что взрыв произошел ранее в понедельник, 14 августа, в здании автосервиса рядом с торговым центром «Глобус».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о взрыве на заправке в Махачкале. Он заверил, что лично контролирует ситуацию, пообещав сообщить подробности произошедшего позже. Количество пострадавших пока неизвестно.

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    Марина Совина
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