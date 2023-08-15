В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на АЗС

В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на автозаправке

Возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале локализовано на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа, на выезде из города. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Число погибших в результате взрыва на заправке достигло 12, еще 50 человек пострадали, половина из них госпитализированы. Среди погибших двое детей.