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01:03, 15 августа 2023Россия

В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на АЗС

В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на автозаправке

Фото: МЧС России

Возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале локализовано на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа, на выезде из города. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Число погибших в результате взрыва на заправке достигло 12, еще 50 человек пострадали, половина из них госпитализированы. Среди погибших двое детей.

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    Екатерина Подвигина
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