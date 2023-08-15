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10:06, 15 августа 2023Россия

От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

Число погибших при взрыве заправки в Махачкале превысило 30

Фото: МЧС России / ТАСС

По уточненным данным, жертвами взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале стали 30 человек. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России.

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли вечером 14 августа рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале.

30
человек

погибло в результате взрыва на АЗС в Махачкале

«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. На данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли», — заявили в ведомстве.

Большая часть раненых находится в больницах

Как уточнил глава Дагестана Сергей Меликов, в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей. Он также отметил, что эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершилась.

В Махачкалу вылетел спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших в Москву. В полете пострадавших граждан будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава, разъяснили в министерстве.

В регионе объявлен траур, семьям погибших выплатят по миллиону рублей

Глава региона объявил 15 августа днем траура по жертвам взрыва на АЗС.

Правительству Дагестана дано поручение принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в Махачкале.

Меликов добавил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 400 тысяч рублей, легкие ранения — по 200 тысяч рублей.

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Взрыв на АЗС произошел из-за возгорания в соседнем здании

Взрыв в Махачкале произошел вечером 14 августа. Он оставил после себя воронку.

Перед этим в автосервисе недалеко от АЗС начался пожар. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. В ликвидации последствий произошедшего были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Как уточнил глава региона Меликов, возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

В свою очередь, соучредитель взорвавшейся АЗС «Нафта 24» Гусейн Ибрагимов рассказал подробности произошедшего. По его словам, персонал заправки является пострадавшей стороной. «Ни одна бочка у нас не взорвалась, все люди целы, живы. Напротив через дорогу, оказывается, какие-то ангары, склады были. Мы сами не знали. Оказывается, там почти 100 тонн удобрения селитры», — заявил он.

Когда началось горение, около заправки собрались зеваки, отметил Ибрагимов. Поэтому впоследствии многие пострадали. Сотрудники заправки достали огнетушитель и начали закрывать краны, однако взрыв был такой мощности, что эти меры не помогли, предположил он.

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    Игорь Дмитров
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