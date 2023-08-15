Глава Дагестана привел новые данные по числу пострадавших в Махачкале

Меликов: число пострадавших из-за взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102

Число пострадавших из-за взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале достигло 102. Такие новые данные привел глава Дагестана Сергей Меликов, передает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей. Меликов также отметил, что эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершилась.

До этого в Махачкалу вылетел спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших в Москву. В полете пострадавших граждан будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава, разъяснили в министерстве.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. Перед этим в автосервисе неподалеку начался пожар.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.