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07:38, 15 августа 2023Россия

Глава Дагестана привел новые данные по числу пострадавших в Махачкале

Меликов: число пострадавших из-за взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Число пострадавших из-за взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале достигло 102. Такие новые данные привел глава Дагестана Сергей Меликов, передает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей. Меликов также отметил, что эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершилась.

До этого в Махачкалу вылетел спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших в Москву. В полете пострадавших граждан будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава, разъяснили в министерстве.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. Перед этим в автосервисе неподалеку начался пожар.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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