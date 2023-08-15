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12:00, 15 августа 2023Россия

Прибывший в Дагестан после мощного взрыва борт МЧС с врачами показали на видео

Борт с врачами и спасателями МЧС приземлился в Дагестане
Начало событий в новости От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

Прибывший в Дагестан борт с врачами и спасателями МЧС показали на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

Сотрудники МЧС также привезли с собой все необходимое медицинское оборудование и технику.

Сразу по прибытии медики отправились в местные больницы для оказания помощи пострадавшим в результате мощного взрыва, который произошел вечером 14 августа рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале. Загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадали 115 человек. В больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей. 35 спасти не удалось.

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    Евгения Куликова
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