Прибывший в Дагестан после мощного взрыва борт МЧС с врачами показали на видео

Борт с врачами и спасателями МЧС приземлился в Дагестане

От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

Начало событий в новости От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

Прибывший в Дагестан борт с врачами и спасателями МЧС показали на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

Сотрудники МЧС также привезли с собой все необходимое медицинское оборудование и технику.

Сразу по прибытии медики отправились в местные больницы для оказания помощи пострадавшим в результате мощного взрыва, который произошел вечером 14 августа рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале. Загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадали 115 человек. В больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей. 35 спасти не удалось.