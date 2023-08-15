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03:14, 15 августа 2023Россия

Воронка образовалась на месте взрыва на АЗС в Махачкале

Воронка образовалась на месте взрыва на заправке в Махачкале

Воронка образовалась на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Главы правительства региона и МЧС региона осмотрели эпицентр взрыва. Видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале правительства Дагестана.

На кадрах видно «скелет» сгоревшего здания заправки, искореженные авто и груды металла обрушившихся конструкций. В эпицентре взрыва образовалось углубление в земле.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники МЧС приступили к расчистке местности. Всего на месте работают более 260 человек и 80 единиц техники.

Ранее соучредитель взорвавшейся АЗС «Нафта 24» Гусейн Ибрагимов рассказал подробности произошедшего в Махачкале. По его словам, персонал заправки является пострадавшей стороной. «Ни одна бочка у нас не взорвалась, все люди целы, живы. Напротив через дорогу, оказывается, какие-то ангары, склады были. Мы сами не знали. Оказывается, там почти сто тонн удобрения селитры», — заявил он.

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    Екатерина Подвигина
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