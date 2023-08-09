Ошибка рабочих, диверсия и странный гул. Что известно о версиях взрыва в Сергиевом Посаде?

СК не нашел подтверждения версии об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) утром 9 августа. Эпицентром стал склад с пиротехникой, который полностью уничтожило — сейчас на этом месте глубокая воронка. Взрывной волной и осколками повреждены около сотни квартир, более 50 человек пострадали. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе диверсия, однако основной является версия о халатности.

Что произошло

Судя по данным с камер наблюдения, взрыв прогремел в 10:40 утра. Его эпицентр был в ангаре, арендованном компанией «Пиро-Росс» под склад пиротехники. В результате помещение площадью 1,6 тысячи квадратных метров было уничтожено. Взрывной волной и осколками повреждены более сотни квартир за территорией предприятия, полностью разрушены четыре здания, еще шесть — частично. Пострадали соседняя школа, а также швейный цех. Произошел пожар на площади 400 квадратных метров.

Момент взрыва попал на видео.

По последним официальным данным, из-за взрыва пострадали более 50 человек. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, некоторые из них находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Более 20 человек доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.

Какие версии рассматриваются

Одной из первых версий произошедшего стала атака беспилотника, однако она была практически сразу опровергнута экстренными службами. Позже о том, что причастность дрона не подтверждается, заявили губернатор, а также Следственный комитет (СК).

Представитель областного главка СК Ольга Врадий заявила, что основная версия взрыва — нарушение норм безопасности.

Следователи также не исключают возможность диверсии. По неподтвержденной пока информации, детонация могла произойти во время разгрузки грузовика, заехавшего на территорию завода

Директор «Пиро-Росс» заявил о странном гуле перед взрывом

По словам Сергея Чанкаева, в момент происшествия он проводил совещание на предприятии и услышал необычный звук. Гул был непродолжительным, его источник определить не удалось.

Кроме того, Чанкаев отрицает то, что эпицентр взрыва был на территории ангара, который арендует его компания. Как утверждает бизнесмен, детонация якобы произошла на механическом складе, где не было ни людей, ни пиротехники.

По одной из версий, во взорвавшемся ангаре хранились фейерверочные стволы, которые используются при запуске салютов.

Кадр: Валерия Кузнецова / ТАСС

Экс-сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что сырье для фейерверков на складе «валялось где попало»

Работавший на предприятии мужчина заявил, что белый дым в форме гриба, который сняли очевидцы, свидетельствует о взрыве пороха.

«Пиро-Росс» делали фейерверки в интересах Минобороны — 125 мм, их элементы хранили где попало. Взорвался там порох, потому что видели белый гриб сразу после взрыва, куча белого дыма, это оружейный порох, потом пошел черный дым Бывший сотрудник «Пиро-Росс»

Наиболее вероятной версией ЧП он считает человеческий фактор.

Кроме того, бывший главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин рассказал, что, судя по записям с камер наблюдения, взрыв произошел в 25-м корпусе, где располагается транспортный цех с небольшой пристройкой из пеноблоков. «Там-то и хранились всякие фейерверки и порох. Это, конечно, нарушение, такое не должно храниться в центре города», — заявил он.

Также стало известно, что компания с 2021 года проходит процедуру банкротства. Примерно с того же времени начались проблемы с выплатами заработной платы сотрудникам.

Директора «Пиро-Росс» доставили на допрос в СК

Обвинения Чанкаеву пока не предъявляли. На предприятии проводятся следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.