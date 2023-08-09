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14:35, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде превысило полсотни

Губернатор Воробьев заявил о 52 пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Число пострадавших после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде превысило полсотни. Об этом сообщил губернатор Московской опасности Андрей Воробьев. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают», — заявил он.

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    Евгения Куликова
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