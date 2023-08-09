Жители Сергиева Посада остались без горячей воды из-за взрыва на заводе

Администрация Сергиева Посада объявила об отключении горячей воды из-за взрыва

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде вышла из строя котельная на его территории, в связи с чем подача горячего водоснабжения была приостановлена. О том, что жители остались без горячей воды из-за происшествия, сообщила его администрация в своем Telegram-канале.

«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10.45 09.08.2023, прекращена подача ГВС потребителям», — говорится в сообщении властей. При этом в нем не было указано, в какие сроки последствия аварии будут ликвидированы.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Версию об атаке беспилотного летательного аппарата на завод не подтвердили, заявляли власти Подмосковья. Среди рассматриваемых следователями версий относительно взрыва на заводе в Сергиевом Посаде проверяется факт возможной диверсии. По данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, число пострадавших в результате инцидента составило 38 человек.