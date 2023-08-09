Власти оценили версию об атаке БПЛА на Сергиев Посад

Воробьев: версия об атаке БПЛА на Сергиев Посад пока не подтверждается

Версия об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сергиевом Посаде пока не подтверждается. Такую оценку произошедшему дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом заявляют представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что после взрыва в городе из-под завалов извлекли троих. Согласно предварительным данным, спасенные граждане находятся в тяжелом состоянии.

Утром в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. ЧП случилось на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия. В результате взрыва пострадали десятки людей, были выбиты стекла в окнах в сотнях квартир вокруг.