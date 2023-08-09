Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 9 августа 2023Россия

Власти оценили версию об атаке БПЛА на Сергиев Посад

Воробьев: версия об атаке БПЛА на Сергиев Посад пока не подтверждается

Кадр: Telegram-канал Shot

Версия об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сергиевом Посаде пока не подтверждается. Такую оценку произошедшему дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом заявляют представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что после взрыва в городе из-под завалов извлекли троих. Согласно предварительным данным, спасенные граждане находятся в тяжелом состоянии.

Утром в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. ЧП случилось на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия. В результате взрыва пострадали десятки людей, были выбиты стекла в окнах в сотнях квартир вокруг.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи проверят версию о диверсии на заводе в Сергиевом Посаде

    Стало известно о тесной связи мятежников Нигера с властями США

    Арендатору склада в Сергиевом Посаде до взрыва было объявлено предостережение

    В России оценили возможность роста цен на красную рыбу

    Производство оптики на территории взорвавшегося завода под Москвой опровергли

    Обозначен срок завершения испытаний российского тяжелого «Партизана»

    Власти оценили версию об атаке БПЛА на Сергиев Посад

    На Украине лишили мандата проживающего на Кипре депутата

    Туристка неудачно прыгнула в море и оказалась с осколками кости в спинном мозге

    Россиянам раскрыли способы сохранить обувь чистой надолго

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости