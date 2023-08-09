Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Минздрав: трех человек извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

После взрыва в Сергиевом Посаде извлекли из-под завалов трех человек. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения России сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, трое спасенных граждан находятся в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 43 человека, при этом 19 человек госпитализированы. «3 — в тяжелом состоянии, еще 21 помощь оказана амбулаторно, из-под завалов извлечены 3 человека в тяжелом состоянии, эвакуируются в Сергиево-Посадскую ЦРБ», — отметили в Минздраве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев допустил, что после взрыва под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиеве Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.