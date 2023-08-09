Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Повреждены более сотни квартир, десятки людей пострадали

Взрыв прогремел на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде

На территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия. В результате взрыва пострадали десятки людей, были выбиты стекла в окнах в сотнях квартир вокруг.

Ангар, где хранилась пиротехника, полностью уничтожен

Первые сообщения о взрыве поступили около 10:50 (мск). Очевидцы успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром.

Взрыв был такой силы, что полностью уничтожил ангар площадью в 1600 квадратных метров. Как сообщили власти Подмосковья, причиной детонации стало «нарушение технологических процессов».

Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

Сотрудников промышленной зоны, где находился склад, а также оптико-механический завод экстренно эвакуировали.

Известно, что ангар принадлежал компании «ПироРос». В марте 2023 года предприятие было признано банкротом, годом ранее за компанией ввели наблюдение из-за сложного финансового состояния.

В результате взрыва пострадали более 30 человек

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, экстренные службы доложили ему о 31 пострадавшем.

Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь. Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали Андрей Воробьев губернатор Московской области

Позже глава Сергиево-Посадского городского округа уточнил, что число пострадавших выросло до 35, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Момент взрыва попал на видео.

В десятках расположенных в районе эпицентра квартира взрывной волной выбило стекла

По предварительной оценке, число поврежденных мощной взрывной волной квартир оценивается в несколько десятков, по другим данным, их около сотни.

Сотрудники одного из расположенных неподалеку от промзоны офисов сообщили, что в их помещении были также повреждены потолки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.

Очевидцы рассказали, что в их квартирах снесло мебель и распахнуло двери

Жительница соседнего дома рассказала, что услышала звук взрыва даже сквозь сон и наушники.

«Посмотрели в окно и увидели огромный гриб дыма. Первой реакцией был шок, на тот момент информации никакой не было», — сообщила она.

Другая жительница отметила, что от взрывной волны в ее квартире зашаталась мебель, открылись окна и межкомнатные двери.

Один из работников завода, в момент инцидента находившийся на предприятии, сообщил, что его и коллег «откинуло» взрывной волной.