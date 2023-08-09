Экс-работник «Пиро-Росс» заявил о валявшемся «где попало» сырье для фейерверков

Экс-сотрудник «Пиро-Росс»: сырье для фейерверков на складе лежало «где попало»

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Повреждены более сотни квартир, десятки людей пострадали

Начало событий в новости Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Повреждены более сотни квартир, десятки людей пострадали

На взорвавшемся сегодня, 9 августа, складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде сырье для фейерверков лежало «где попало». Об этом изданию «Подъем» рассказал бывший работник предприятия, пожелавший сохранить анонимность.

Как рассказал мужчина, руководство предприятия халатно относилось к хранению взрывоопасных компонентов пиротехники. Он отметил, что взорвался именно оружейный порох — такой вывод он сделал из-за цвета поднявшегося над ангаром дыма.

«Их [фейерверков] элементы хранили где попало. Взорвался там порох, потому что видели белый гриб сразу после взрыва, куча белого дыма, это оружейный порох, потом пошел черный дым», — приводит издание слова экс-сотрудника предприятия.

Также ранее сообщалось, что в марте 2023 года «Пиро-Росс» объявила о банкротстве.

Взрыв произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода.

Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром.