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13:32, 9 августа 2023Россия

Разрушения в расположенной у места взрыва в Подмосковье школе сняли на видео

Очевидцы сняли разрушения в школе, расположенной у места взрыва в Подмосковье

Разрушения в школе, расположенной у места взрыва в Сергиевом Посаде Московской области, сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

Судя по кадрам, снятым очевидцами, взрывная волна выбила в ряде школьных кабинетов не только стекла, но и рамы целиком. На видео можно заметить, что ударная волна перевернула часть мебели, а также повредила навесные потолки.

В здании сработала система оповещения о тревоге.

О ЧП стало известно ранее 9 августа. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).

Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром.

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    Марк Леонов
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