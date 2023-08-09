Власти отреагировали на мощный взрыв под Москвой

Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде

Власти отреагировали на сообщения о мощном взрыве, произошедшем в Сергиевом Посаде. Об инциденте написал в своем Telegram-канале глава Московской области Андрей Воробьев.

Он заявил, что выехал на место инцидента. «По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — написал глава Подмосковья в соцсетях.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

Уже известно, что в местной администрации прокомментировали мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Тогда же представитель ведомства заявил, что причины происшествия сейчас выясняются.