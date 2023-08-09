Очевидцы рассказали о первых секундах после мощного взрыва под Москвой

Очевидцы рассказали «Ленте.ру» об ударной волне от взрыва в Сергиевом Посаде

Жители Сергиева Посада рассказали о первых секундах после мощного взрыва, который произошел в городе. Опрошенные очевидцы живут в разных частях города, однако каждый из собеседников «Ленты.ру» подчеркивал оглушительно громкий звук, спровоцированный взрывом на складе с пиротехникой.

Я спала в наушниках, но от взрыва вскочила и я, и подруга, и вообще все моментально. Посмотрели в окно и увидели огромный гриб дыма. Первой реакцией был шок, на тот момент информации никакой не было. На часах было где-то 10:43. Мы сделали несколько фотографий и начали обзванивать родственников. У нас все хорошо, но знаем, что в других местах выбило москитные сетки окон, в ближайших к взрыву домах выбило окна жительница Сергиева Посада

Очевидцы также особо отмечали силу звука взрыва.

Моя мама лежала и смотрела телевизор, в какой-то момент громкий взрыв и волна. Окна все открылись, двери комнатные, выглянула в окно а там такой ужас. Звук был очень громкий и сильный жительница Сергиева Посада

О громком звуке «Ленте.ру» рассказала и другая жительница города.

Звук был настолько громкий, что почти вся мебель пошатнулась

жительница Сергиева Посада

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее 9 августа. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

В местной администрации прокомментировали мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Тогда же представитель ведомства сообщил, что причины происшествия сейчас выясняются. Помимо этого, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что выехал на место инцидента.