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11:26, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

Shot: при мощном взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 20 человек

Кадр: Telegram-канал Shot

Число пострадавших при мощном взрыве в Сергиевом Посаде под Москвой резко выросло. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, медицинская помощь сейчас оказывается 20 людям.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

Уже известно, что в местной администрации прокомментировали мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Тогда представитель ведомства заявил, что причины происшествия сейчас выясняются. Помимо этого, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что выехал на место инцидента.

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    Варвара Кошечкина
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