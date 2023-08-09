Появились данные о числе пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде
Baza: как минимум восемь человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде
Как минимум восемь человек пострадали после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Такие данные приводит издание Baza в Telegram-канале.
Под завалами могут оставаться люди. Мощный взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, утверждает Baza.
В соседних с предприятием домах были выбиты окна.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже выехал на место происшествия.