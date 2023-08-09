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11:11, 9 августа 2023Россия

Появились данные о числе пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде

Baza: как минимум восемь человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде

Кадр: Telegram-канал BAZA

Как минимум восемь человек пострадали после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Такие данные приводит издание Baza в Telegram-канале.

Под завалами могут оставаться люди. Мощный взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, утверждает Baza.

В соседних с предприятием домах были выбиты окна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже выехал на место происшествия.

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    Анна Щербакова
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