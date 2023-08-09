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13:31, 9 августа 2023Россия

Воробьев допустил нахождение пяти человек под завалами в Сергиевом Посаде

Воробьев: под завалами после ЧП в Сергиевом Посаде могут находиться 5 человек

Кадр: Telegram-канал «Воробьев Live»

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде под завалами может находиться пять человек. Это допустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию», — написал губернатор.

По его словам, после ЧП усилены бригады экстренной помощи, также создан резерв из 40 дополнительных коек, 10 из них — для реанимационных больных.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиеве Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

По последним данным, пострадали 45 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир, после взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом.

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    Анастасия Шейкина
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