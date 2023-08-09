Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде резко возросло

Администрация Сергиева Посада: при взрыве на заводе пострадали 45 человек

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

При взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 45 человек. О резком увеличении их числа сообщила администрация города в Telegram-канале.

«По словам главврача РБ Олега Дмитриева, экстренно развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения», — говорится в сообщении администрации.

Там уточнили, что в реанимации находятся шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22. Более подробных данных о них не приводится.

У Минздрава России другие данные о пострадавших. Как передает РИА Новости, при взрыве в Подмосковье пострадали 43 человека, на месте работают 23 бригады скорой помощи.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

В результате оказались повреждены более сотни квартир, после взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи проверят версию о диверсии на заводе в Сергиевом Посаде

    Стало известно о тесной связи мятежников Нигера с властями США

    Арендатору склада в Сергиевом Посаде до взрыва было объявлено предостережение

    В России оценили возможность роста цен на красную рыбу

    Производство оптики на территории взорвавшегося завода под Москвой опровергли

    Обозначен срок завершения испытаний российского тяжелого «Партизана»

    Власти оценили версию об атаке БПЛА на Сергиев Посад

    На Украине лишили мандата проживающего на Кипре депутата

    Туристка неудачно прыгнула в море и оказалась с осколками кости в спинном мозге

    Россиянам раскрыли способы сохранить обувь чистой надолго

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости