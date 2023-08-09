Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде резко возросло

Администрация Сергиева Посада: при взрыве на заводе пострадали 45 человек

При взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 45 человек. О резком увеличении их числа сообщила администрация города в Telegram-канале.

«По словам главврача РБ Олега Дмитриева, экстренно развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения», — говорится в сообщении администрации.

Там уточнили, что в реанимации находятся шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22. Более подробных данных о них не приводится.

У Минздрава России другие данные о пострадавших. Как передает РИА Новости, при взрыве в Подмосковье пострадали 43 человека, на месте работают 23 бригады скорой помощи.

Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

В результате оказались повреждены более сотни квартир, после взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.