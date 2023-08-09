Следователи проверят версию о диверсии на заводе в Сергиевом Посаде

Baza: следствие рассматривает версию о диверсии на заводе в Сергиевом Посаде

Начало событий в новости Возбуждено дело из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Среди рассматриваемых следователями версий относительно взрыва на заводе в Сергиевом Посаде проверяется факт возможной диверсии. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, пока точная причина взрыва не установлена. По неподтвержденной пока информации, взрыв мог произойти во время разгрузки грузовика, заехавшего на территорию завода.

Версия об атаке беспилотника не подтверждается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает «Интерфакс».

Основная версия, которая рассматривается Следственным комитетом России в рамках возбужденного уголовного дела, нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее 9 августа сообщалось, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты. По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.

Число пострадавших в результате взрыва возросло до 38 человек, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.