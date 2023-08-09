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12:17, 9 августа 2023Силовые структуры

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

Прокуратура: взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

В прокуратуре заявили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники. Об этом подмосковное ведомство сообщило «Ленте.ру».

Отмечается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия на проспекте Красной Армии.

Ранее сообщалось, что взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел в металлическом ангаре размером 40 на 40 метров. Такое место определили в подмосковном управлении МЧС.

Сведения о числе пострадавших при взрыве в СМИ поступают разные. По последним данным, травмы получили 25 человек.

О мощном взрыве под Москвой стало известно 9 августа. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Впоследствии причастность дрона ко взрыву опровергли в подмосковных экстренных службах.

Причиной взрыва, предварительно, стало нарушение технологического процесса.

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    Екатерина Власова
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