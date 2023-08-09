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11:17, 9 августа 2023Россия

Причастность беспилотника к взрыву на заводе в Сергиевом Посаде опровергли

ТАСС: беспилотник не является причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Кадр: Telegram-канал Mash

Беспилотник не является причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Информацию об этом опровергли в экстренных службах, пишет ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что информация предварительная. Точную причину взрыва он не назвал.

Ранее в сети появились кадры огромного облака дыма в форме гриба после взрыва на заводе.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье произошел утром 9 августа. В соседних с предприятием домах были выбиты окна. Точная причина произошедшего пока неизвестна. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек. На место выехал губернатор региона Андрей Воробьев.

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    Константин Лысяков
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