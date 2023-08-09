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11:31, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 25

SHOT: число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 25
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Кадр: Telegram-канал Shot

Число пострадавших из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде выросло и достигло 25 человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Состояние пострадавших и характер их травм не уточняется.

Ранее в сети появилось видео с моментом взрыва. На записи с камеры на одном из близлежащих зданий слышно громкий грохот. Кроме того, очевидцы сняли кадры с огромным облаком дыма в форме гриба, поднимающимся в воздух над местом происшествия.

Взрыв на территории Загорского оптико-механическом заводе в Подмосковье произошел утром 9 августа. В соседних с предприятием домах были выбиты окна. По данным СМИ, эпицентром ЧП стал склад пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате ангар площадью 1,6 тысячи квадратных метров был полностью разрушен.

Предварительно, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

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    Константин Лысяков
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