Названа предварительная причина взрыва на заводе в Подмосковье

Экстренные службы: взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологии

Взрыв в Сергиевом Посаде, по предварительной версии, произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным ТАСС, причиной ЧП стал человеческий фактор.

Мощный взрыв прогремел в городе в среду, 9 августа. Он раздался на территории Загорского оптико-механического завода.

Эпицентром взрыва стал металлический ангар размером 40 на 40 метров, в котором хранили пиротехнику. Открытого горения не возникло, но сильной взрывной волной повредило и соседние постройки на заводе. Ангар был полностью разрушен. От взрыва в соседних домах выбило стекла. На данный момент известно о 25 пострадавших.