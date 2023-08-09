Стали известны подробности мощного взрыва в Сергиевом Посаде

Mash: в Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс»

Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». Подробности происшествия стали известны Mash.

«Пиро-Росс» арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода, где прогремел взрыв. Ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров, в котором хранилась пиротехника, был разрушен полностью в результате взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах. Открытого горения не возникло, но сильной взрывной волной повредило и соседние постройки на заводе.

На предприятии объявлена полная эвакуация. По информации Baza, под завалами могут быть люди. По последним данным Mash, число пострадавших увеличилось до 25 человек.

В экстренных службах причиной взрыва назвали «человеческий фактор» — по предварительной информации, был нарушен технологический процесс.

Загорский оптико-механический завод входит в состав холдинга «Швабе», которым, в свою очередь, владеет «Ростех». Как следует из данных на сайте ЗОМЗ, предприятие «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».