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11:44, 9 августа 2023Среда обитания

Стали известны подробности мощного взрыва в Сергиевом Посаде

Mash: в Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс»
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Кадр: Telegram-канал Mash

Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». Подробности происшествия стали известны Mash.

«Пиро-Росс» арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода, где прогремел взрыв. Ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров, в котором хранилась пиротехника, был разрушен полностью в результате взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах. Открытого горения не возникло, но сильной взрывной волной повредило и соседние постройки на заводе.

На предприятии объявлена полная эвакуация. По информации Baza, под завалами могут быть люди. По последним данным Mash, число пострадавших увеличилось до 25 человек.

В экстренных службах причиной взрыва назвали «человеческий фактор» — по предварительной информации, был нарушен технологический процесс.

Загорский оптико-механический завод входит в состав холдинга «Швабе», которым, в свою очередь, владеет «Ростех». Как следует из данных на сайте ЗОМЗ, предприятие «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».

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    Софья Ермакова
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