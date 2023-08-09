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11:37, 9 августа 2023Россия

Определено место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

«Звезда»: взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел в металлическом ангаре
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел в металлическом ангаре размером 40 на 40 метров. Такое место определили в подмосковном управлении МЧС. Комментарий по ситуации опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что после взрыва открытого горения не возникло. Как утверждает Telegram-канал Mash, внутри ангара, где прогремел взрыв, хранили пиротехнику.

Склад в результате происшествия оказался полностью разрушен. Предположительно, под завалами могут оставаться люди.

Сведения о числе пострадавших при взрыве в СМИ поступают разные. По последним данным, травмы получили 25 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к месту происшествия.

О мощном взрыве под Москвой стало известно 9 августа. Причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, отмечало РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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    Анна Щербакова
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