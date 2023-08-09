Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На предприятии объявлена полная эвакуация.

По сведениям Mash, взрыв произошел на склад пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории ЗОМЗ. РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник уточняет, что взрыв произошел в ангаре площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Помещение полностью разрушено.

Данные о пострадавших разнятся. Shot пишет о 25 пострадавших, но официального подтверждения этой информации пока нет. ТАСС, в свою очередь, сообщает о 16 раненых.