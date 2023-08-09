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12:14, 9 августа 2023Среда обитания

Раскрыты масштабы разрушений завода в Сергиевом посаде после взрыва

ТАСС: после взрыва в Сергиевом Посаде разрушен склад оптико-механического завода

Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров, оказался разрушен. Масштабы разрушений передает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

Несмотря на отсутствие открытого горения, взрывная волна оказалась настолько сильной, что ею повредило соседние здания на территории завода, пишет Mash. В их числе — швейный цех, находившийся рядом с эпицентром взрыва. «У нас все, крой, все валяется», — сообщила изданию Baza снявшая видео с последствиями инцидента работница цеха. На записи можно увидеть осколки стекла, а также большое количество предметов, из-за взрывной волны оказавшихся на полу.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Его причиной, по предварительной информации, стал человеческий фактор.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате взрыва достигло 25 человек. Кроме того, в расположенных неподалеку от завода домах и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах и снесло межкомнатные перегородки.

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    Полина Кислицына
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