Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попали на видео

Baza: в домах возле завода в Сергиевом Посаде в результате взрыва выбило стекла

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в расположенных неподалеку от него домах и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах. Последствия инцидента попали на видео, им делится Baza в Telegram.

В результате взрыва пострадали дома на улице Красной армии и Нехаева. На записи, снятой очевидцем произошедшего, можно увидеть крупные осколки стекла, лежащие на полу и на предметах мебели, а также оконной рамы со стороны улицы. При этом стекло из-за взрыва оказалось выбито полностью. Кроме стекол, в домах, расположенных неподалеку от места происшествия, повыбивало москитные сетки, в нескольких квартирах снесло межкомнатные перегородки. Известно, что из-за взрыва также отлетали крупные железные балки.

Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной выбило стёкла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. Речь про улицы Красной армии и Нехаева в Сергиевом Посаде.

О взрыве на заводе в Сергиевом Посаде стало известно утром в среду, 9 августа. В результате него как минимум восемь человек пострадали. В экстренных службах опровергли причастность беспилотника к произошедшему.