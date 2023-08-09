Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:34, 9 августа 2023Среда обитания

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попали на видео

Baza: в домах возле завода в Сергиевом Посаде в результате взрыва выбило стекла
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в расположенных неподалеку от него домах и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах. Последствия инцидента попали на видео, им делится Baza в Telegram.

В результате взрыва пострадали дома на улице Красной армии и Нехаева. На записи, снятой очевидцем произошедшего, можно увидеть крупные осколки стекла, лежащие на полу и на предметах мебели, а также оконной рамы со стороны улицы. При этом стекло из-за взрыва оказалось выбито полностью. Кроме стекол, в домах, расположенных неподалеку от места происшествия, повыбивало москитные сетки, в нескольких квартирах снесло межкомнатные перегородки. Известно, что из-за взрыва также отлетали крупные железные балки.

Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной выбило стёкла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. Речь про улицы Красной армии и Нехаева в Сергиевом Посаде.

О взрыве на заводе в Сергиевом Посаде стало известно утром в среду, 9 августа. В результате него как минимум восемь человек пострадали. В экстренных службах опровергли причастность беспилотника к произошедшему.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

    Нападение с ножом на сотрудника ПВЗ в Подмосковье попало на видео

    Воробьев заявил об увеличении числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Достоевский стал самым издаваемым автором России

    Польша назвала число готовых к отправке на границу с Белоруссией военных

    Разрушения в цехе недалеко от взорвавшегося ангара под Москвой сняли на видео

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

    Назван срок начала тестирования цифрового рубля

    Последствия взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде попали на видео

    Раскрыты масштабы разрушений завода в Сергиевом посаде после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости