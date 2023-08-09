Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Глава Сергиева Посада Акулов сообщил о 8 пропавших без вести после взрыва

Восемь человек объявлены без вести пропавшими после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде. Число пострадавших возросло до 60, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», — добавил Акулов, отметив, что разбор завалов продолжается.

Мощный взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. К разбору завалов привлекли 64 человека, днем ввели локальный режим ЧС регионального характера. Специалисты продолжают оценивать причиненный ущерб.