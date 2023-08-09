Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 9 августа 2023Россия

Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Глава Сергиева Посада Акулов сообщил о 8 пропавших без вести после взрыва

Фото: Дмитрий Акулов / Telegram

Восемь человек объявлены без вести пропавшими после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде. Число пострадавших возросло до 60, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», — добавил Акулов, отметив, что разбор завалов продолжается.

Мощный взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. К разбору завалов привлекли 64 человека, днем ввели локальный режим ЧС регионального характера. Специалисты продолжают оценивать причиненный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

    В США заявили об успехе российских военных на передовой

    Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

    Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Врач рассказал об эффективном способе справиться с недержанием мочи

    Ольга Орлова показала фигуру через полгода после родов

    Участниц конкурса красоты заставили раздеться догола перед мужчинами

    Ушедший из России автопроизводитель заявил о резком росте прибыли

    Богатейший индиец избавился от жилья в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости