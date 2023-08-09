Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Глава Подмосковья Воробьев: после взрыва шесть человек — в реанимации с ожогами

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Повреждены более сотни квартир, десятки людей пострадали

Начало событий в новости Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Повреждены более сотни квартир, десятки людей пострадали

После взрыва в Сергиевом Посаде Московской области шесть человек находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами. О состоянии пострадавших в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что еще 22 человека доставлены в отделение травматологии.

«У остальных — осколочные повреждения средней тяжести», — добавил Воробьев.

О ЧП стало известно ранее 9 августа. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).

Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром.