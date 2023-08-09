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22:07, 9 августа 2023Россия

Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Baza: на месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел 10 человек

Фото: Дмитрий Акулов / Telegram

Фрагменты тел нашли при разборе завалов на месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительной информации, они могут принадлежать десяти людям, сообщает издание Baza.

По предварительной информации, по мере того, как будут устраняться завалы, число жертв происшествия может вырасти до 15 и выше. Издание отмечает, что кроме официальной версии случившегося — нарушения промышленной безопасности и диверсии — следователи рассматривают возможное вмешательство дрона. Беспилотник мог спровоцировать мощный взрыв, угодив в грузовик с порохом, оказавшийся на территории завода.

Отмечается, что вблизи от эпицентра взрыва находилось еще четыре тонны пороха, которые, к счастью, не взорвались.

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    Александра Синицына
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