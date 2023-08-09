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14:01, 9 августа 2023Россия

Директор предприятия в Подмосковье заявил силовикам о гуле перед взрывом

Директор предприятия в Сергиевом Посаде Чанкаев заявил о гуле перед взрывом
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Кадр: Telegram-канал Shot

Перед взрывом на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области был слышен гул. Об этом рассказал силовикам директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, сообщает «Московский комсомолец».

«Гул слышали перед самым взрывом, но что это было, непонятно», — сказал он, отметив, что гул был непродолжительным. В момент взрыва Чанкаев проводил совещание на предприятии. Он также уточнил, что взрыв произошел на механическом складе, где не было ни людей, ни пиротехники.

Ранее сообщалось, что из-под завалов на месте взрыва извлекли трех человек. В Минздраве также уточнили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 43 человека, при этом 19 человек госпитализированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что под завалами могут находиться пять человек.

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    Варвара Кошечкина
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