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11:25, 21 августа 2023Моя страна

В День города в Казани увеличат время работы общественного транспорта

В День города в Казани организуют спецподачу автобусов и увеличат работу метро

Фото: Александр Рекун / Globallookpress.com

В День города в Казани, который будут отмечать 30 августа, для удобства жителей и гостей Татарстана увеличат время работы общественного транспорта. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Ильдара Шакирова.

«Работа городского общественного транспорта 30 августа будет организована в усиленном режиме — с увеличением количества подвижного состава, выполняемых рейсов автобусных и троллейбусных маршрутов вблизи мест проведения мероприятия, с продлением режима их работы до 23:30», — рассказал докладчик.

Кроме того, сократят интервалы движения поездов в метро — метрополитен будет работать до полуночи. Также отмечается, что для желающих увидеть праздничный салют и с комфортом добраться до дома будет организована спецподача автобусов.

В июле во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» захотели внедрить интеллектуальную транспортную систему. В регионе появится специальный центр управления такой системой, в его состав войдут центр управления дорожным движением и мониторинга и центр управления общественным транспортом.

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    Карина Черных
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