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09:44, 21 августа 2023Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Цены на газ в Европе на бирже подскочили на 18 процентов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В начале торгов 21 августа цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 18 процентов, превысив отметку в 480 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке газ дорожал до 489 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки скорректировались до 460 долларов. Впрочем, стоимость топлива по-прежнему в разы ниже, чем в августе прошлого года.

Цены поднимаются на фоне растущей напряженности в Австралии, объясняет Bloomberg. Работники местных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) готовятся начать забастовки в среду, 23 августа, если руководство не повысит им зарплату.

В случае, если сотрудники не выйдут на работу, простой на производстве поставит под угрозу 10 процентов мировых поставок СПГ. Несмотря на то что Европа редко покупает австралийский газ, региону придется конкурировать за оставшиеся поставки с азиатскими странами.

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    Мария Грушко
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