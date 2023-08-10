Названа новая угроза для мировых поставок СПГ

Bloomberg: забастовки в Австралии могут поставить под угрозу 10 % экспорта СПГ

Забастовки работников заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии могут поставить под угрозу мировые поставки топлива. Из-за перебоев с поставками цены на СПГ в мире могут резко вырасти, сообщает Bloomberg.

Поводом для забастовок называют требования рабочих повысить зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорс. Сотрудники предприятий Wheatstone и Gorgon на Северо-Западном шельфе могут не выйти на работу уже на следующей неделе. Это может подорвать половину экспортных мощностей Австралии (около 10 процентов мировых поставок СПГ), в результате чего азиатским покупателям придется искать альтернативные каналы для импорта, заявил старший аналитик Rystad Energy Цзунцян Ло.

«Ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности — возможные перебои с поставками из Австралии могут вызвать резкие скачки цен даже в Европе», — добавил эксперт по вопросам энергетики швейцарского банка Credit Suisse Сол Кавоник. По мнению аналитика Goldman Sachs Саманты Дарт, без отгрузок из Австралии цены на топливо в Европе могут вырасти до 50 евро за мегаватт-час летом и до 97 евро зимой.

Австралия — одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире наряду с Катаром и США. Основными покупателями топлива из региона являются Япония, Китай и Южная Корея.

В августе 2023-го стоимость СПГ взлетела до 206 750 долларов, а цена перевозки топлива в ноябре достигла отметки 284 750 долларов. Более чем двукратное подорожание доставки топлива объяснили опасениями по поводу возможной нехватки танкеров перед стартом следующего отопительного сезона. Ряд трейдеров стали использовать суда как плавучие хранилища, ожидая подорожания топлива по мере похолодания. В подобной тенденции увидели риски для скачка цен в европейских и азиатских странах.

К 9 августа биржевые цены на газ в Европе подскочили на 30 процентов. Стоимость фьючерсов с поставкой в сентябре превысила 450 долларов за тысячу кубометров (плюс 28 процентов к цене закрытия). Газ начал дорожать на фоне экстремальной жары в Европе и резко выросшего спроса на электричество для работы кондиционеров.